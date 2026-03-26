Выплаты назначают, если курение в квартире нарушает права других жильцов. Сумма зависит от обстоятельств.

Если соседи курят так, что дым проникает в вашу квартиру, можно получить компенсацию. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгий Пачулия в интервью ТАСС.

По закону жильцы имеют право на благоприятную среду. Если сосед игнорирует замечания, можно идти в суд. Размер компенсации зависит от того, как дым повлиял на человека и его семью.

На практике выплаты составляют от 5 до 20 тысяч рублей. Хотя курить в собственной квартире не запрещено, это не должно нарушать права других жильцов.

Ранее мы писали, что за курение на общих балконах россиянам грозит штраф от 500 рублей. Парламентарий Сергей Колунов напомнил, что сейчас нельзя курить не только на балконах, но и в лифтах, на лестницах или в подъездах.

