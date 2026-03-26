В Госдуме признают, что аграрный сектор всей страны начал возрождаться именно в республике.

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 1990-е годы именно на территории Татарстана был заложен правильный взгляд на развитие сельхозсферы России и на поддержку семейных хозяйств, средних и крупных предприятий. Правительство региона всегда делало АПК приоритетом, заявил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, который проходит в Казани.

Гордеев подчеркнул, что в 90-е годы поддержка аграриев Татарстана и всей страны была равной. Он выразил слова благодарности первому президенту республики, госсоветнику Минтимеру Шаймиеву и предложил направить ему благодарственное письмо по результатам форума.

Ранее мы писали, что за прошлый год фермеры России потеряли 100 миллиардов рублей прибыли, несмотря на большие объемы производства. Гордеев подчеркнул, что без вмешательства государства ситуация может усугубиться.

Напомним, что в Казани 25 марта прошел Всероссийский XXXVII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. На форум прибыло 600 гостей из 67 регионов России.

