Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек
Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.
В Татарстане арестован начальник отдела по транспортному хозяйству АО «Заинский сахар». Предположительно, именно на этом предприятии в качестве ИП работал водитель, который многократно и жестоко убивал кошек. Подозреваемого обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
По мнению следствия, глава отдела получил деньги от индивидуального предпринимателя — предположительно, водителя-живодера, — с которым завод заключил договор на оказание транспортных услуг. За это сотрудник завода закрывал глаза на недочеты и оказывал покровительство ИП.
Напомним, что недавно пользователей соцсетей возмутило видео, на котором мужчина забил кота прямо в кабине рабочей машины. Им оказался 37-летний Ленар, работавший на сахарном заводе в Заинске. Оказалось, на видео попал далеко не единственный случай живодерства — жители узнали на видео человека, которому не раз отдавали котов в «добрые руки».
Жители думают, что на сахарный завод он устроился специально, так как там прикармливают кошек. Потом их трупы начали находить на территории предприятия.
