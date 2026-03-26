Происшествия
26 марта 17:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Стало известно, кто охранял школу в Челябинске, где произошло нападение

Несовершеннолетний пришел в учреждение с арбалетом, сигнальной ракетницей и перцовым баллончиком.

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Безопасность в челябинской школе, на которую напал подросток, обеспечивало частное охранное предприятие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как заявили в органах, школу охраняла коммерческая организация «Орден». Согласно открытым источникам, предприятие функционирует в Челябинске с декабря 2023 года.

Напомним, что несовершеннолетний напал на педагогов и сверстников. Он выстрелил в учительницу из арбалета, после из сигнальной ракетницы — в лицо однокласснице. Затем нападавший распылил перцовый баллончик в коридоре и выпрыгнул в окно. Он был госпитализирован с переломами ног. Предварительно, причиной атаки стала ревность.

