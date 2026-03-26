Стало известно, кто охранял школу в Челябинске, где произошло нападение
Несовершеннолетний пришел в учреждение с арбалетом, сигнальной ракетницей и перцовым баллончиком.
Безопасность в челябинской школе, на которую напал подросток, обеспечивало частное охранное предприятие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Как заявили в органах, школу охраняла коммерческая организация «Орден». Согласно открытым источникам, предприятие функционирует в Челябинске с декабря 2023 года.
Напомним, что несовершеннолетний напал на педагогов и сверстников. Он выстрелил в учительницу из арбалета, после из сигнальной ракетницы — в лицо однокласснице. Затем нападавший распылил перцовый баллончик в коридоре и выпрыгнул в окно. Он был госпитализирован с переломами ног. Предварительно, причиной атаки стала ревность.
