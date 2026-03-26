Свидетель заплатил 120 тысяч рублей, чтобы помочь своему племяннику «откосить« от армии.

В Советском райсуде Казани по делу бывшего военкома Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова допросили свидетеля Василия Гайнутдинова, купившего через подсудимого военный билет для своего племянника, сообщает журналист «Вечерней Казани».

– Я поехал в город Арск, а именно в военный комиссариат – и на КПП попросил Бурганова. Он вышел ко мне. Я, находясь неподалеку от него, передал денежные средства с копией паспорта и фотографией Идиятова (своего племянника, – «ВК»), предполагая, что там 120 тысяч рублей [ранее запрошенных военкомом]. Бурганов взял, пояснил, что сообщит, как будет готово, – огласил показания свидетеля старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Жахонгир Абдулхаков.

На допросе у следователя Гайнутдинов говорил также, что созванивался со своим племянником примерно в 2019 году – и тот ему рассказал, что получил военный билет. А в мае 2022 года Идиятова уже вызвали в полицию для дачи показаний на Бурганова. Правдивость этих показаний дядя призывника подтвердил в суде.

Отметим, что экс-военкому Арского и Атнинского районов вменяется 25 эпизодов получения взятки, один эпизод покушения на получение взятки и 26 эпизодов служебного подлога. Бывшему главе двух районных военных комиссариатов грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину в продаже «военников» отставной полковник отрицает.

Ранее Алмаз Бурганов просил суд отпустить его на СВО в младшем офицерском звании, однако в республиканском военкомате заявили, что это невозможно, поскольку подсудимый совершил множество коррупционных преступлений.

