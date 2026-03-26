Происшествия
26 марта 18:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пострадавшим после нападения на школу в Челябинске детям помогают психологи

Угрозы жизни нет.

Автор фото: пресс-служба следственного комитета России

Дети получают психологическую помощь после нападения подростка на школу в Челябинске, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Ее слова передает РИА Новости.

Уполномоченный рассказала, что пострадавшим детям в больнице оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Ранее сообщалось, что подросток приревновал свою девушку к другому и пришел на ее урок с оружием. Во время второго урока он ворвался в класс, распылил газ, выстрелил в школьницу из сигнальной ракетницы, а в учительницу — из арбалета. После этого вышел в коридор, распылил перцовый баллончик в лицо другим педагогам и выпрыгнул из окна. При падении он сломал обе ноги и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

