Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру производственно-образовательного центра «Алабуга Политех» и особой экономической зоны «Алабуга» (ОЭЗ) в Татарстане.

«Алабуга» демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Важно, что подготовка специалистов для компаний-резидентов осуществляется здесь же, в центре «Алабуга Политех». Мы получаем высококвалифицированные кадры под конкретные потребности предприятий, а ребята – потенциальное трудоустройство уже с первых курсов. Вместе с колледжем-партнером «Алабуга Политех» участвует в федпроекте «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Такая синергия способствует достижению технологического лидерства – цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – сообщил вице-премьер.

Он добавил, что подготовку востребованных специалистов для отраслей экономики Приволжского федерального округа также обсуждали накануне в числе тем пленарного заседания отчётно-программного форума партии «Единая Россия» – «Есть результат!».

В ходе посещения центра «Алабуга Политех» Дмитрий Чернышенко пообщался с сотрудниками и студентами, а также оценил учебные аудитории промышленной автоматики, робототехники, проектирования и программирования, лабораторию химического анализа и автоматизированное производство паллетов.

Всего в производственно-образовательном центре «Алабуга Политех» обучается более 5 тысяч человек. Обучение проходит по 19 направлениям, включая робототехнику, программирование, биотехнологии, педагогику начальных классов, химический анализ, микроэлектронику и другие. Студенты совмещают учебу и практику, которую проходят на производствах резидентов ОЭЗ «Алабуга». Преподавателями являются ведущие инженеры компаний-резидентов.

Кроме того, при посещении особой экономической зоны «Алабуга» вице-премьер оценил ряд производств, включая микроэлектронику, и научно-исследовательский центр.

ОЭЗ «Алабуга» демонстрирует высокие результаты. По итогам 9 месяцев 2025 года она кратно увеличила выручку резидентов, инвестиции, создала 11 тысяч новых рабочих мест, привлекла новых индустриальных партеров.

Правительство России содействует развитию инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга». В 2025 году была увеличена сумма возмещения затрат на создание и модернизацию объектов с 13,9 миллиарда до 45,3 миллиарда рублей.

