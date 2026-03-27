В некоторых домах жителям вообще запрещается использовать климатическое устройство.

Автор фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Фасад многоквартирного дома — это общее имущество всех жильцов, поэтому использование кондиционера без согласования с соседями грозит россиянам штрафом. Этот момент зафиксирован в административном кодексе, сообщает РИА Новости, цитируя слова члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Обсудить использование нового устройства с другими собственниками нужно на общем собрании. В противном случае придется заплатить штраф от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей, заявил Машаров. Более того, нужно подумать и об уровне шума — работа кондиционера не должна повышать этот показатель до более чем 50 децибел днем и 45 децибел ночью. За нарушение придется отдать от 500 до 1000 рублей.

В домах, признанных объектами культурного наследия, устанавливать кондиционеры вообще нельзя, предупредил Машаров. За это собственникам может грозить штраф от 15 до 200 тысяч рублей.

