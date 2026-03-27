Какой штраф грозит россиянам за установку кондиционера
В некоторых домах жителям вообще запрещается использовать климатическое устройство.
Фасад многоквартирного дома — это общее имущество всех жильцов, поэтому использование кондиционера без согласования с соседями грозит россиянам штрафом. Этот момент зафиксирован в административном кодексе, сообщает РИА Новости, цитируя слова члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Обсудить использование нового устройства с другими собственниками нужно на общем собрании. В противном случае придется заплатить штраф от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей, заявил Машаров. Более того, нужно подумать и об уровне шума — работа кондиционера не должна повышать этот показатель до более чем 50 децибел днем и 45 децибел ночью. За нарушение придется отдать от 500 до 1000 рублей.
В домах, признанных объектами культурного наследия, устанавливать кондиционеры вообще нельзя, предупредил Машаров. За это собственникам может грозить штраф от 15 до 200 тысяч рублей.
Ранее «Вечерняя Казань» писала, какие необычные штрафы грозят казанцам этой весной. Например, дачникам стоит внимательно следить за своими участками — не устранять опасные растения запрещено законом.
