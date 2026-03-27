Даже «многие уважаемые люди» теперь хотят такое средство связи себе домой, сообщил глава Ростелекома.

Автор фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

На фоне изменений в работе интернета и мобильной связи в России жители решили обратиться к проверенному средству — стационарному телефону. Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил увеличение числа продаж этих устройств, сообщает ТАСС.

Как объяснил Осеевский, россияне поняли, что стационарный телефон — надежный канал связи. Конкретные цифры продаж названы не были, но глава компании отметил, что «многие очень уважаемые люди» захотели приобрести такой «гаджет».

Президент Ростелекома напутствовал и остальных россиян рассмотреть покупку стационарного телефона — он должен быть везде, как огнетушитель.

Однако ранее сообщалось, что для пожилых россиян намерены ввести некоторые ограничения по пользованию стационарными телефонами. Жителям старше 60 лет по умолчанию не смогут дозвониться из-за рубежа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.