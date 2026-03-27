Психиатр назвал профессии, от которых можно впасть в депрессию
Причина — хронический стресс, отсутствие выходных и невозможность восстановиться.
Врач-психиатр Александр Сергиевич рассказал РИА Новости, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с депрессией. В группе риска — педагоги, врачи и менеджеры. Причина одна: постоянное общение с людьми, стресс и хроническая усталость, из-за которой не получается восстановиться.
Сложнее всего сейчас учителям. По словам врача, дети изменились, а нагрузка на педагога выросла в разы по сравнению с тем, что было 20–25 лет назад.
В зоне опасности и те, кто работает без отпусков, почти не берет выходные и не успевает отдыхать. Особенно страдают офисные сотрудники: умственный труд без физической разгрузки, а в выходные — снова компьютер вместо прогулок.
Если вовремя не заметить выгорание и не дать себе передышку, это прямой путь к депрессии, предупреждает психиатр.
Ранее Геннадий Онищенко связал рост алкогольных психозов весной с сезонными депрессиями. Академик РАН рекомендует не игнорировать расстройства и лечить их.
