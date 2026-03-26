Даже легкое недомогание может свидетельствовать о серьезном заболевании, утверждают медики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Постоянное чувство усталости без видимой причины, которое не проходит даже после отдыха, является самым первым признаком онкологии. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на слова невролога-нейроортопеда, главврача «Первого Медцентра» Евгения Федулова.

Насторожиться следует также тем, кто худеет, хотя ест как обычно или даже больше. Еще одним «маячком» являются ночные приступы потливости, если они не вызваны высокой температурой или инфекцией. Федулов подчеркнул, что увеличенные лимфоузлы и в принципе болезненное состояние должно вызывать у россиян беспокойство, в том числе по причине возможной онкологии.

Как объяснил медик, список признаков достаточно длинный: кожная сыпь, новые родинки, изменение уже имеющихся родинок, беспричинные синяки, непроходящие язвы, кровотечение из носа и десен — все это может быть сигналами организма об онкологии. О раке ЖКТ говорят ощущение комка в горле, трудности с пищеводом, запоры, диарея, чувство «неполного опорожнения». Не стоит игнорировать частое желание сходить туалет, боль при мочеиспускании, появление крови.

Федулов добавил, что диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий онкологии. В этот момент шансы пациента на долгую качественную жизнь значительно повышаются.

Ранее сообщалось, что на самые частые виды рака россияне могут провериться совершенно бесплатно по ОМС. Врачи настаивают: ждать симптомов для этого не нужно.

