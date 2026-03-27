ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
ФССП России организовала внутреннюю проверку в региональном управлении службы судебных приставов по Татарстану. Поводом для этого послужила ранее опубликованная информация о начислении помощнице руководителя, старшему лейтенанту внутренней службы Анне Шашовой в 2025 году премий на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщают несколько осведомленных источников «Вечерней Казани».
Собеседники издания рассказывают, что проверка проводится в рамках указа президента Российской Федерации № 1065. Будут изучены распоряжения руководства УФССП по РТ, а также документация. Кроме того, мероприятия проводят и в отношении помощницы главного пристава республики Анны Шашовой.
Ранее мы писали, что среди сотрудников Управления ФССП РФ по РТ имеются сотрудники, получающие щедрые премиальные. В частности, речь идет о помощнице руководителя Анвара Закирова. Старший лейтенант внутренней службы 30-летняя Анна Шашова смогла получить в 2025 году более 1,7 миллиона рублей плюсом к своей зарплате. Другой сотрудник, начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, капитан Максим Афанасьев, за прошлый год был удостоен премиальными в размере 620 тысяч рублей.
