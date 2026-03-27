Общество
27 марта 09:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Автор фото: Егор Алеев / ТАСС

ФССП России организовала внутреннюю проверку в региональном управлении службы судебных приставов по Татарстану. Поводом для этого послужила ранее опубликованная информация о начислении помощнице руководителя, старшему лейтенанту внутренней службы Анне Шашовой в 2025 году премий на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщают несколько осведомленных источников «Вечерней Казани».

Собеседники издания рассказывают, что проверка проводится в рамках указа президента Российской Федерации № 1065. Будут изучены распоряжения руководства УФССП по РТ, а также документация. Кроме того, мероприятия проводят и в отношении помощницы главного пристава республики Анны Шашовой.

Ранее мы писали, что среди сотрудников Управления ФССП РФ по РТ имеются сотрудники, получающие щедрые премиальные. В частности, речь идет о помощнице руководителя Анвара Закирова. Старший лейтенант внутренней службы 30-летняя Анна Шашова смогла получить в 2025 году более 1,7 миллиона рублей плюсом к своей зарплате. Другой сотрудник, начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, капитан Максим Афанасьев, за прошлый год был удостоен премиальными в размере 620 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.