27 марта 10:56
Борщевик на участке больше не повод для изъятия земли

Однако если участок совсем заброшен, изъять все равно могут.

В России изменили правила: теперь наличие борщевика Сосновского на участке не может быть единственной причиной для изъятия земли. Новый перечень критериев действует с 1 марта 2026 года, сообщают «Известия».

Раньше, если земля была сильно заросшей этим сорняком, её могли признать неиспользуемой. Теперь это исключили из формальных признаков запущенности, объяснила адвокат Ирина Гриценко.

Но это не значит, что можно совсем не следить за участком. Если земля полностью заброшена, не обрабатывается и не используется по назначению, изъять все равно могут. Решение будут принимать по совокупности признаков, а не из-за одного сорняка.

Штрафы за борщевик остались. Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана увеличили финансирование борьбы с борщевиком до 50 миллионов рублей. Субсидии из бюджета республики направят районам и городам.

