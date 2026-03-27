Общество
27 марта 10:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для убоя жертвенных животных в Казани оборудуют 18 площадок

За год количество немного выросло.

Для убоя жертвенных животных в Казани оборудуют 18 площадок

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Курбан-байрам в Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных, в том числе 18 – в Казани, объявил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

Он напомнил, что в прошлом году работала 51 площадка, из них 17 – в Казани. Сами площадки для убоя — с твердым покрытием, оборудованы контейнерами для сбора отходов и емкостями для сбора крови. Все отходы после праздника отправят на переработку.

Ветеринары будут дежурить на площадках во время праздника. Они проведут экспертизу мяса для желающих передать его в соцучреждения и оформят нужные документы.

В этом году праздник пройдет 27 мая.

Ранее сообщалось, что в республике ужесточат контроль над ввозом животных в преддверии Курбан-байрама. Из-за праздника может увеличиться количество нелегальной транспортировки. С февраля в республику ввезли около 170 голов мелкого рогатого скота. На всех животных были проверены документы. Жителям рекомендуется сосредоточиться на поиске скота внутри региона — животных в республике достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

