Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
В ИТ-парке имени Башира Рамеева 20—21 мая проходит VIII Казанский Криптофорум - это площадка, где профессионалы общаются на тему цифровых финансовых активов и блокчейна. Традиционно мероприятие открывается выставкой стендов из разных стран - в этом году на форуме представлены Россия, Абхазия, Беларусь, Кыргызстан и Монголия. Выставку майнинга и криптопроектов осмотрели глава Минцифры Татарстана Илья Начвин и президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.
Здесь представлена белорусская криптоплатформа WHITEBIRD - они приехали по приглашению организаторов форума. По словам замдиректора компании по коммерческим вопросам Андрея Саниковича, обращение криптовалюты у них в республике ограничено. Юрлицам запрещено ее использовать, в России же таких ограничений нет - здесь установлен экспериментальный режим. CryptoBro решает финансовые задачи и занимается обменом валют, основан в Казани. Проект помогает легально обходить санкции.
- Форум известен в Татарстане, ищем новых клиентов, - рассказал старший менеджер Артем Бердников.
Также на площадке представлены криптовалютные биржи, юридическая компания, которая сопровождает криптобизнес. Они помогают криптобизнесу существовать легально - работают в России и за рубежом.
Ранее «Вечерняя Казань» писала о том, что криптовалюты войдут в правовое поле через регионы. Майнинг все чаще рассматривают как статью экспорта и признают его косвенное влияние на рубль. Большая часть сектора остается в серой зоне, что затрудняет легализацию. Главную роль в «обелении» майнеров сыграют регионы, считают эксперты.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.