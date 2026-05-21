На выездных вакцинациях в Казани прививки поставили свыше двум тысячам животных
В ходе весенней выездной вакцинации питомцев против бешенства в Казани прививки поставили 2044 животным, из них 1050 – кошкам и 994 – собакам. Об этом сообщили в мэрии.
Вакцинации проводили с 2 апреля по 17 мая в поселках во всех районах Казани. Также там предлагали услуги чипирования и регистрации питомцев, ими воспользовались владельцы 286 животных.
Новый сезон выездной вакцинации начнется в сентябре.
Ранее сообщалось, что депутаты просят увеличить штрафы для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу. Сейчас за это грозит от полутора до трёх тысяч рублей. В Госдуме заявляют, что сумма наказания слишком мала и никого не останавливает.
