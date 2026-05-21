Общество
21 мая 12:46
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

От «эффекта Долиной» российские семьи защитят законом

В Госдуме осознали, что суд встает на сторону продавца, а покупатели с детьми остаются без денег, квартиры и с ипотекой.

От «эффекта Долиной» российские семьи защитят законом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Законопроект о защите добросовестных покупателей недвижимости намерены реализовать в России. Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, согласно которым возврат жилья и права владения будет возможен только после возврата всех средств. Проект уже направлен в Верховный суд и Росреестр, сообщает РИА Новости.

Инициаторами стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В пояснительной записке сказано, что суд часто встает на сторону продавца и признает сделку недействительной, например если документы были подписаны под влиянием мошенников, как это произошло в случае певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В итоге россияне, часто с детьми, остаются без денег, жилья, но с долгами и ипотекой.

Гусев отметил, что никто не должен терять жилье из-за обстоятельств, на которые повлиять невозможно, еще и спустя годы. Государство должно обеспечить защиту добросовестных россиян. Нилов рассказал, что законопроект также содержит корректировки закона о госрегистрации недвижимости.

В январе этого года Верховный суд Татарстана впервые встал на сторону покупателя в «схеме Долиной». Было отменено решение районного суда, а квартира возвращена новому владельцу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов

Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Демограф предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России

По его мнению, расширение границ молодости только откладывает создание семей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.