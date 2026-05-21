От «эффекта Долиной» российские семьи защитят законом
В Госдуме осознали, что суд встает на сторону продавца, а покупатели с детьми остаются без денег, квартиры и с ипотекой.
Законопроект о защите добросовестных покупателей недвижимости намерены реализовать в России. Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, согласно которым возврат жилья и права владения будет возможен только после возврата всех средств. Проект уже направлен в Верховный суд и Росреестр, сообщает РИА Новости.
Инициаторами стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В пояснительной записке сказано, что суд часто встает на сторону продавца и признает сделку недействительной, например если документы были подписаны под влиянием мошенников, как это произошло в случае певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье. В итоге россияне, часто с детьми, остаются без денег, жилья, но с долгами и ипотекой.
Гусев отметил, что никто не должен терять жилье из-за обстоятельств, на которые повлиять невозможно, еще и спустя годы. Государство должно обеспечить защиту добросовестных россиян. Нилов рассказал, что законопроект также содержит корректировки закона о госрегистрации недвижимости.
В январе этого года Верховный суд Татарстана впервые встал на сторону покупателя в «схеме Долиной». Было отменено решение районного суда, а квартира возвращена новому владельцу.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.