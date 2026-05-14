Татарстанские врачи вытащили из уха студента таракана
Парень жаловался на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе.
Оториноларингологи РКБ Татарстана достали из уха 23-летнего студент из Таджикистана таракана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Парень обратился в приемно-диагностическое отделение РКБ с жалобами на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе. В ходе осмотра в ушном проходе пациента нашли таракана, его достали при помощи микрохирургических ушных щипцов. Никаких осложнений в ходе процедуры не было.
Врачи призвали не пытаться самостоятельно вытаскивать инородные тела из уха, так как можно повредить барабанную перепонку.
Ранее сообщалось, что татарстанские врачи избавили пациентку от опухоли весом 8 килограмм. У женщины сильно увеличился живот.
