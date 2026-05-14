Парень жаловался на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе.

Оториноларингологи РКБ Татарстана достали из уха 23-летнего студент из Таджикистана таракана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Парень обратился в приемно-диагностическое отделение РКБ с жалобами на резкую боль в ухе, шумы и ощущение шевеления в левом ухе. В ходе осмотра в ушном проходе пациента нашли таракана, его достали при помощи микрохирургических ушных щипцов. Никаких осложнений в ходе процедуры не было.

Врачи призвали не пытаться самостоятельно вытаскивать инородные тела из уха, так как можно повредить барабанную перепонку.

