Путин поблагодарил Минниханова за вклад в развитие жилищного строительства
Раис Татарстана является председателем комиссии Государственного совета РФ.
Рустам Минниханов получил Благодарность президента России Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства в стране. Новостью поделилась руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.
«Глава государства отметил работу раиса республики как председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», - сообщила Лилия Галимова.
Ранее мы писали, что Минниханов сделает Казань площадкой для творческого старта исламской молодежи. Казань с большой ответственностью носит статус культурной столицы исламского мира.
Также сообщалось, что к 2030 году стране необходимо увеличить производительность труда в строительстве на 22 процента.
