Раис Татарстана является председателем комиссии Государственного совета РФ.

Рустам Минниханов получил Благодарность президента России Владимира Путина за вклад в развитие жилищного строительства в стране. Новостью поделилась руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Глава государства отметил работу раиса республики как председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», - сообщила Лилия Галимова.

