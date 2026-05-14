К 2030 году стране необходимо увеличить производительность труда в строительстве на 22 процента.

Строительная отрасль занимает более 20 процентов валового внутреннего продукта страны, принося доход в размере 40 триллионов рублей и обеспечивая занятость для 13 миллионов человек. Об этом на международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, строительная отрасль — это ключевой драйвер экономики, стимулирующий развитие смежных сфер и создающий новые рабочие места в России.

- За последние годы она демонстрирует высокие результаты по вводу жилья. В 2023–2025 годах было введено более 326 миллионов квадратных метров, из которых 142 миллиона — многоквартирное жильё. В 2025 году также был обновлён исторический максимум по индивидуальному жилью — 63,5 миллиона «квадратов». В итоге за 2025 год было построено 150 миллионов квадратных метров недвижимости, что впервые позволило достичь показателя более 1 квадратного метра на человека, — отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что для поддержания таких высоких результатов необходимо трансформироваться. Одна из первоочередных задач — информационная трансформация.

- Для сохранения темпов роста и обеспечения их качества требуются современные инструменты, включая искусственный интеллект. Перед нами стоит важная практическая цель: к 2030 году увеличить производительность труда в строительстве на 22 процента. Сейчас мы испытываем острый дефицит рабочей силы. Но мы и растём с каждым годом. За последние шесть лет рост составил 34 процента, - добавил спикер.

По словам Хуснуллина, дальнейшее развитие строительной отрасли и экономики страны невозможно без информационных технологий и искусственного интеллекта.

Ранее председатель ассоциации «МАРТ» (Ассоциация участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), базирующейся в Казани, Василь Мазитов рассказал, что казанские девелоперы активно развивают малоэтажное строительство на Ближнем Востоке. Сейчас в работе находятся совместные проекты и в странах Центральной Азии, а также СНГ.

