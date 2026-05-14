Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Казанские девелоперы активно развивают малоэтажное строительство на Ближнем Востоке. Сейчас в работе находятся совместные проекты и в странах Центральной Азии, а также СНГ. Об этом в рамках международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» рассказал председатель ассоциации «МАРТ» (Ассоциация участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), базирующейся в Казани, Василь Мазитов.

По его словам, сегодня мир переживает эпоху конкуренции территорий. Побеждают не самые большие, а самые динамичные и способные привлечь инвестиции, технологии и надежных партнеров.

- Особенно важны наши отношения с Султанатом Оман. За последний год мы провели несколько встреч, что стало хорошей основой для дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие с оманскими партнёрами началось летом прошлого года и продолжается в разных направлениях. По распоряжению раиса Татарстана сейчас готовится бизнес-миссия в Султанат Оман для представителей строительного бизнеса. В ответ представители министерства строительства Омана приедут к нам для обсуждения строительства новых объектов, - уточнил Мазитов.

Он уточнил, что в международном сотрудничестве важно переходить от обсуждений к конкретным проектам и решениям. Поэтому ассоциация за этот год создала международную платформу с участием государственных организаций, бизнес-инвесторов и девелоперов из разных стран.

- Наше сотрудничество охватывает страны Центральной Азии, Ближнего Востока и СНГ. Сегодня с точки зрения строительства очень перспективна Центральная Азия. Это регион, который быстро развивается и нуждается в технологиях и девелоперских решениях. Одним из ключевых направлений нашей работы стал Кыргызстан. Сейчас там активно развивается инфраструктура: строятся дороги, аэропорты, гостиницы и горнолыжные курорты. Темпы строительства жилья тоже впечатляют, - отметил Мазитов.

В проекте, по его словам, участвуют как государственные, так и частные компании. Особенно активно работают инвесторы из Франции, Вьетнама и Китая. Российские компании пока не так заметны в этом процессе.

