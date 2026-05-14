Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России в 2026 году введут первые четыре стандарта партнерского финансирования. Все они будут соответствовать требованиям AAOIFI. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на KazanForum.

В течение месяца появится первый стандарт. Он будет касаться облигаций сукук. Остальные стандарты – это аренда, лизинг и рассрочка платежа. Стандарты разрабатывает Ассоциация банков России.

Аксаков надеется, что международные инвесторы из исламских стран будут использовать этот инструмент, чтобы работать на российском рынке. С помощью стандартов планируется привлечь миллиарды долларов в российскую экономику.

Ранее сообщалось, что через исламский лизинг в Татарстане провели 31 сделку. Инструмент позволяет приобрести автотранспорт и спецтехнику по небольшой наценке.

