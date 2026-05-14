Аксаков: «Первые стандарты партнерского финансирования появятся в 2026 году»
Стандарты будут соответствовать требованиям AAOIFI.
В России в 2026 году введут первые четыре стандарта партнерского финансирования. Все они будут соответствовать требованиям AAOIFI. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на KazanForum.
В течение месяца появится первый стандарт. Он будет касаться облигаций сукук. Остальные стандарты – это аренда, лизинг и рассрочка платежа. Стандарты разрабатывает Ассоциация банков России.
Аксаков надеется, что международные инвесторы из исламских стран будут использовать этот инструмент, чтобы работать на российском рынке. С помощью стандартов планируется привлечь миллиарды долларов в российскую экономику.
Ранее сообщалось, что через исламский лизинг в Татарстане провели 31 сделку. Инструмент позволяет приобрести автотранспорт и спецтехнику по небольшой наценке.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.