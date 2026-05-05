У женщины сильно увеличился живот.

Автор фото: пресс-служба РКОД

Врачи республиканского клинического онкологического диспансера удалили у женщины из брюшной полости гигантскую опухоль, которая весила 8 килограмм. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе медучреждения.

За помощью женщина обратилась не сразу, хотя за год ее живот сильно увеличился. Врачи обнаружили у нее гигантское образование, занимающее почти всю брюшную полость, которое сдавливало мочеточники, сосуды и из-за которого почки работали под давлением.

В гинекологическом отделении РКОД им. проф. М.З. Сигала ее прооперировали, удалив одновременно матку с придатками и большой сальник.

Состояние пациентки стабилизировалось, устранено давление на внутренние органы, восстанавливается функция почек. Опухоль направлена на гистологическое исследование.

Медики напомнили татарстанцам о том, что важно не откладывать обращение к врачу, даже если симптомы развиваются постепенно.

