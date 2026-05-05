Общество
5 мая 04:24
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Татарстанские врачи избавили пациентку от опухоли весом 8 килограмм

У женщины сильно увеличился живот.

Татарстанские врачи избавили пациентку от опухоли весом 8 килограмм

Автор фото: пресс-служба РКОД

Врачи республиканского клинического онкологического диспансера удалили у женщины из брюшной полости гигантскую опухоль, которая весила 8 килограмм. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе медучреждения.  

За помощью женщина обратилась не сразу, хотя за год ее живот сильно увеличился. Врачи обнаружили у нее гигантское образование, занимающее почти всю брюшную полость, которое сдавливало мочеточники, сосуды и из-за которого почки работали под давлением.  

В гинекологическом отделении РКОД им. проф. М.З. Сигала ее прооперировали, удалив одновременно матку с придатками и большой сальник.  

Состояние пациентки стабилизировалось, устранено давление на внутренние органы, восстанавливается функция почек. Опухоль направлена на гистологическое исследование.  

Медики напомнили татарстанцам о том, что важно не откладывать обращение к врачу, даже если симптомы развиваются постепенно.

Ранее Мурашко объяснил, чем грозит несоблюдение ЗОЖ в последние годы жизни. Мужчинам следует брать пример с женщин и тщательнее следить за своим организмом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.