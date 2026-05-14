При этом почти треть из них никогда не ходит на службы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последние 15 лет доля россиян, называющих себя православными, заметно сократилась. Если в 2011 году таких было 78 процентов, то теперь — 65 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Сейчас 16 процентов опрошенных вообще не относят себя ни к какому вероисповеданию, ещё 6 процентов придерживаются атеистических взглядов. Для сравнения, в 2011 году атеистов было всего 2 процента, а не причислявших себя к религии — 11 процентов.

Любопытна и другая деталь. Среди тех, кто сегодня называет себя православным, почти каждый третий, а именно 32 процента, никогда не участвует в богослужениях. Это даже чуть больше, чем в 2011 году, когда таких было 28 процентов. При этом лишь 17 процентов православных респондентов ходят на службы хотя бы несколько раз в год и чаще. Пятнадцать лет назад этот показатель составлял 28 процентов.

Исследование проводилось в феврале и марте 2026 года, в нём участвовали больше полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет.

