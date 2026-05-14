Число россиян, считающих себя православными, снизилось в 1,2 раза за 15 лет
При этом почти треть из них никогда не ходит на службы.
За последние 15 лет доля россиян, называющих себя православными, заметно сократилась. Если в 2011 году таких было 78 процентов, то теперь — 65 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Сейчас 16 процентов опрошенных вообще не относят себя ни к какому вероисповеданию, ещё 6 процентов придерживаются атеистических взглядов. Для сравнения, в 2011 году атеистов было всего 2 процента, а не причислявших себя к религии — 11 процентов.
Любопытна и другая деталь. Среди тех, кто сегодня называет себя православным, почти каждый третий, а именно 32 процента, никогда не участвует в богослужениях. Это даже чуть больше, чем в 2011 году, когда таких было 28 процентов. При этом лишь 17 процентов православных респондентов ходят на службы хотя бы несколько раз в год и чаще. Пятнадцать лет назад этот показатель составлял 28 процентов.
Исследование проводилось в феврале и марте 2026 года, в нём участвовали больше полутора тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что в российских храмах заметили рост числа прихожанок из-за симпатичных священников. Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.