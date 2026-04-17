В российских храмах заметили рост числа прихожанок из-за симпатичных священников
Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.
В российских храмах заметили необычный тренд: женщин стало больше, и одна из причин — привлекательная внешность священнослужителей. Об этом рассказал телеграм-канал Shot.
Особенно активно девушки начали снимать батюшек во время Великого поста и на Пасху. Видео выкладывают в соцсети, и они набирают миллионы просмотров. В комментариях шутят: «Эпоха бортпроводников закончилась, началась эпоха батюшек».
Один из самых популярных — 29-летний диакон Арсений из храма в Санкт-Петербурге. Сам он, говорит, не в курсе, что стал звездой интернета. И вообще не сидит в запрещённой соцсети. И ещё он женат. Другой герой роликов — Иоанн Попов. Он не только служит, но и ведёт блог — снимает видео о религии и показывает, как живёт в обычные дни.
Ранее мы писали, что очень много молодежи стало в храмах: пасха в Казани вызвала небывалый ажиотаж. Праздничное богослужение в этот раз отличалось тем, что собрало в храмах очень много верующих. Общая молитва за мир объединила людей в пасхальную ночь.
