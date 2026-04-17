Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку
Мальчика передали городским службам.
На помощь потерявшемуся ребенку пришел неравнодушный водитель казанского трамвая маршрута №7 Наджимов Шахзод. Ребенка он обнаружил в салоне днем на остановке «Проспект Победы».
Мальчик 5-6 лет был напуган. Водитель тут же сообщил о ребенке диспетчеру предприятия и в экстренные городские службы. Успокоив малыша, он накормил его и, дождавшись прибытия городских служб, передал им ребенка.
Сотрудники Метроэлектротранса просят родителей быть бдительными и всегда следить за тем, где находятся их дети.
Ранее в Казани автоинспекторы спасли ребенка из запертой машины у ТЦ «Парк Хаус». Мать оставила малыша одного в салоне почти на час.
