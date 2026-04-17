Общество
17 апреля 01:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

На помощь потерявшемуся ребенку пришел  неравнодушный водитель казанского трамвая маршрута №7 Наджимов Шахзод. Ребенка он обнаружил в салоне днем на остановке «Проспект Победы».  

Мальчик 5-6 лет был напуган. Водитель тут же сообщил о ребенке диспетчеру предприятия и в экстренные городские службы. Успокоив малыша, он накормил его и, дождавшись прибытия городских служб, передал им ребенка.  

Сотрудники Метроэлектротранса просят родителей быть бдительными и всегда следить за тем, где находятся их дети.

Ранее в Казани автоинспекторы спасли ребенка из запертой машины у ТЦ «Парк Хаус». Мать оставила малыша одного в салоне почти на час.

