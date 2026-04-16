Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Приволжского района Казани обратились работники по поводу нарушения их трудовых прав в ООО «Яратам косметика». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Во время проверки выяснилось, что фирма задолжала шести работникам заработную плату на общую сумму 206 655,85 рубля. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.

Генерального директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что долг компании по налогам и сборам превышает 5 миллионов рублей. Кроме того, фирма задолжала по окончательному расчету с работником более 32 тысяч рублей и заработную плату еще одному работнику – более 290 тысяч рублей. А зарплата за январь 2026 года трем сотрудникам была выплачена с нарушением сроков.

Прокуратура потребовала устранить нарушения трудового законодательства. Директор признан виновным и дисквалифицирован сроком на 1 год.

