17 апреля 00:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Директор татарстанской фирмы дисквалифицирован на год за долги по зарплате

У предприятия был еще и долг по налогам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Приволжского района Казани обратились работники по поводу нарушения их трудовых прав в ООО «Яратам косметика». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.  

Во время проверки выяснилось, что фирма задолжала  шести работникам заработную плату на общую сумму 206 655,85 рубля. После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.  

Генерального директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.  

Позже выяснилось, что долг компании по налогам и сборам превышает 5 миллионов рублей. Кроме того, фирма задолжала по окончательному расчету с работником более 32 тысяч рублей и заработную плату еще одному работнику – более 290 тысяч рублей. А зарплата за январь 2026 года трем сотрудникам была выплачена с нарушением сроков.  

Прокуратура потребовала устранить нарушения трудового законодательства. Директор признан виновным и дисквалифицирован сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что в России впервые наблюдается дефицит рабочей силы. Для бизнеса и правительства такие условия — абсолютно новая реальность.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
