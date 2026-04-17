Максимальная температура составит +19 градусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На смену сухой погоде в Татарстане придут дожди. Прогнозом на ближайшие дни поделился Гидрометцентр республики.

Небольшой дождь прогнозируется уже 17 апреля, во второй половине дня и вечером. Скорость ветра местами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3 до +2 градусов, на западе местами до +6, днем поднимутся до +14..+19 градусов.

В выходные дни влияние на погоду окажет циклон и его атмосферные фронты. В субботу, 18 апреля, местами синоптики обещают небольшой дождь, днем осадки пройдут на большей части республики. Ночью термометры покажут +4..+9 градусов, днем - максимум +11..+16.

В воскресенье, 19 апреля, нас снова ждут дожди. Ночью температура воздуха будет +4..+9 градусов, днем от +10 до +15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели опять принесет дожди. Возможен мокрый снег. Днем температура воздуха упадет до +5..+10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном. Работу начали 18 асфальтобетонных заводов.

