Общество
17 апреля 00:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Синоптики обещают в Татарстане тепло и дожди

Максимальная температура составит +19 градусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На смену сухой погоде в Татарстане придут дожди. Прогнозом на ближайшие дни поделился Гидрометцентр республики.  

Небольшой дождь прогнозируется уже 17 апреля, во второй половине дня и вечером. Скорость ветра местами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3 до +2 градусов, на западе местами до +6, днем поднимутся до +14..+19 градусов.  

В выходные дни влияние на погоду окажет  циклон и его атмосферные фронты. В субботу, 18 апреля, местами синоптики обещают небольшой дождь, днем осадки пройдут на большей части республики. Ночью термометры покажут +4..+9 градусов, днем - максимум +11..+16.  

В воскресенье, 19 апреля, нас снова ждут дожди. Ночью температура воздуха будет +4..+9 градусов, днем от +10 до +15 градусов.  

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, начало следующей недели опять принесет дожди. Возможен мокрый снег. Днем температура воздуха упадет до +5..+10 градусов. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном. Работу начали 18 асфальтобетонных заводов.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
