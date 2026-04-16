Работу начали 18 асфальтобетонных заводов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На дорогах республики специалисты после запуска 18 асфальтобетонных заводов начали ямочный ремонт с применением горячего асфальтобетона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В ведомстве уточнили, что все 35 заводов, задействованных в ремонте дорог, полностью готовы к запуску.

- Дорожники оперативно приступили к выполнению ямочного ремонта горячим асфальтобетоном. Перед нами стоит задача до конца мая полностью завершить выполнение ямочного ремонта горячим асфальтобетоном, привести дороги в соответствие и нанести горизонтальную дорожную разметку, - поделился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин.

По словам заместителя директора ГКУ «Главтатдортранс» Зульфата Ханмурзина, с начала весны ямочный ремонт с использованием всех видов асфальтобетонных смесей сделан на площади более 67 тысяч квадратных метров. На дорогах работают 535 человек и 245 единиц техники.

