В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

В столице республики решили позаботиться о туристах, решивших посетить новый театр Камала, и заменили старые балконы в домах напротив на новые — с листами металла вместо пола, опасными для детей перилами, а также только одним открывающимся окном. О новшествах, которые застройщик исправлять не собирается, «Вечерней Казани» рассказали сами жители квартир на улице Хади Такташа.

Как предупредили собственников на первом собрании, старые балконы с согласия жильцов демонтируют, а новые сделают больше за счет наращивания пола. В итоге промежуток, образовавшийся между основанием и каркасом новой конструкции, не укрепили. Дыру, достигающую одного метра, закрыли тонким железным листом, который не выдерживает вес человека. Помимо этого, новые перила оказались намного ниже предыдущих. Из-за этого собственники переживают за детей и пожилых, нахождение на балконах для которых стало небезопасным.

И на этом все не заканчивается: между оконными рамами и металлическими ограждениями на балконах после реконструкции оставили зазоры в пять сантиметров. Через них в помещения попадают снег, вода и пыль, гуляют сквозняки. Жителям также не дали возможность ухаживать за новыми окнами. Они открываются только с передней стороны, что не позволяет банально помыть стекла. На них же обещали сделать тонировку, но сейчас мнение поменялось — застройщики утверждают, что она будет едва заметна.

Несмотря на все трудности, собственникам пришлось потратить и свои личные средства на переустановку кондиционеров после капитального ремонта, который, наоборот, должен был улучшить качество жизни горожан. Как оказалось, это не единственные затраты.

Некоторым собственникам квартир «досталось» особенно сильно — при ремонте оконный проем расширили перфоратором и не заполнили образовавшиеся дыры. В помещения начали попадать вода и пыль, расти плесень. Более того, в одной из квартир казанцев решили и вовсе лишить вида на новый театра Камала, построив напротив окна конструкцию, которая почти наполовину закрывает обзор. По словам собственницы, в администрации ей сказали с этим смириться.

Всего на данный момент идет капитальный ремонт шести домов, и с такими последствиями столкнулись только жители домов № 105, 103 и 101. Дома № 99, 97, 95 по Хади Такташа оказались в ведомости другого застройщика, и там таких проблем не возникло.

— Работы по ремонту еще не сданы, но результаты последнего собрания от 1 апреля с представителями застройщика свидетельствуют о том, что наши требования не услышаны и исправлять никто ничего не будет. Признавать ошибки ни архитектор, ни подрядная бригада не собираются, — прокомментировали жители сложившуюся ситуацию.

Как они отмечают, застройщик неохотно внимает требованиям, поскольку все изменения будут происходить именно за его счет, а не за счет бюджета. Над просьбами обещали подумать, но с тех пор на связь с жильцами никто не выходит — они составили коллективную жалобу.

Еще одна интересная деталь — по словам собственников квартир, с ними проект никто не согласовывал, и делается все ради создания «красивой картинки». При этом мэр Казани Ильсур Метшин в начале строительства утверждал противоположную вещь: у администрации есть опыт ремонтов фасадов и понимание, что вести диалог с жителями дома необходимо.

Здесь же на первых этапах работы у жительницы снесли балкон полностью, пока она была не дома. Вещи пролежали на улице под снегом до ее прихода. Мэрия просто отослала владелицу квартиры в управляющую компанию.



