Люди продолжают жить в здании 1955 года постройки, которое отказываются признавать аварийным.

Автор фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Из-за нарушения прав жильцов общежития на улице Тунакова, 43 в столице республики возбудили уголовное дело. Здание 1955 года постройки буквально трещит по швам, но признавать его непригодным для проживания не собираются. О ходе дела доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщил «Вечерней Казани» правозащитник Еркен Сарсембаев, глава СКР заинтересовался трудностями казанцем его после обращения по поводу общежития.

Причастных лиц обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако этим дело может не ограничиться. Жители не первый год жалуются на состояние общежития: протекают потолки, растут плесень и грибок, дом буквально рассыпается. Однако УК только заделывает дыры и подкрашивает фасад.

«Осторожно, новости» сообщали, что в доме также присутствуют проблемы с проводкой — оголенные провода могут привести к пожару или удару током в сочетании с сыростью. УК же продолжает исправно присылать квитанции за услуги, которые не оказываются по правилам.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в столице Татарстана расселят восемь аварийных домов на 181 квартиру. Переезд ожидает 442 жителей.

