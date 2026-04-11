Городская среда
11 апреля 00:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мозаичным остановкам Матюшинского тракта в Казани дан временный охранный статус

В списке - четыре павильона.

Мозаичным остановкам Матюшинского тракта в Казани дан временный охранный статус

Автор фото: Яндекс карты

После обращений Всероссийского общества охраны памятников Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение включить в перечень обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН) мозаичные остановки на Матюшинском тракте в Казани.  

В список вошли четыре павильона, представляющие собой самостоятельное произведение монументального искусства. Они находятся на остановках «Жилой массив Кояшлы», (поворот на поселок Петровский), «23-й километр» («Вороновка»), остановка «21-й километр» и «Зелёный бор» («25-й километр»).  

В ведомстве пояснили, что временный охранный статус означает, что в течение следующих 90 рабочих дней научно-методический совет комитета должен принять окончательное решение об их включении в основной реестр.

Ранее мы писали, что Мергасовский дом в Казани хотят разобрать и собрать заново. Архитектурно ценные элементы авангардной постройки при этом намерены сохранить.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.