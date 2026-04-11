Мозаичным остановкам Матюшинского тракта в Казани дан временный охранный статус
В списке - четыре павильона.
После обращений Всероссийского общества охраны памятников Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение включить в перечень обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН) мозаичные остановки на Матюшинском тракте в Казани.
В список вошли четыре павильона, представляющие собой самостоятельное произведение монументального искусства. Они находятся на остановках «Жилой массив Кояшлы», (поворот на поселок Петровский), «23-й километр» («Вороновка»), остановка «21-й километр» и «Зелёный бор» («25-й километр»).
В ведомстве пояснили, что временный охранный статус означает, что в течение следующих 90 рабочих дней научно-методический совет комитета должен принять окончательное решение об их включении в основной реестр.
Ранее мы писали, что Мергасовский дом в Казани хотят разобрать и собрать заново. Архитектурно ценные элементы авангардной постройки при этом намерены сохранить.
