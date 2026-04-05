В Казани обновят историческое здание семинарии
Планируется ремонт кровли, покраска, демонтаж инженерных сетей с фасадов и заделка трещин.
В Казани готовятся к реставрации памятника регионального значения — здания Казанской учительской семинарии на улице Шигабутдина Марджани, 24. Проект работ опубликован на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Трехэтажный дом с мансардой возвели в 1873 году по проекту архитектора Казанского учебного округа Бечко‑Друзина. Сооружение в стиле эклектики и кирпичного зодчества стоит на пересечении улиц Марджани и Фатыха Карима — в районе, исторически связанном с татарской частью города. Здание входит в комплекс семинарии, сохранившийся в исторических границах: соседний корпус (Марджани, 26) сейчас занимает колледж технологии и дизайна.
План реставрации включает: ремонт кровли и карниза, обновление покраски антаблемента, демонтаж инженерных коммуникаций с фасадов и заделку трещин в кладке. Металлические навесы оставят — эксперты сочли их частью исторического облика.
У здания насыщенная современная история: в 2000‑х здесь работал ИнтехБанк. После банкротства банк покинул помещение, а в 2020 году особняк продали за 73 миллиона рублей. Нынешний владелец Ильшат Тимергалиев ещё в 2024 году планировал преобразить интерьеры в стиле лофт — теперь работы затронут и фасад.
Ранее мы сообщали, что в Казани так и не решили, как поступить с Мергасовским домом.
