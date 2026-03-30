Городская среда
30 марта 17:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Студент поделился планом реновации Мергасовского дома после статьи «Вечерки»

Памятник конструктивизма в центре Казани еще может служить народу, если им наконец заняться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столетняя авангардная «заброшка» в Вахитовском районе столицы республики, которой уже второе десятилетие не могут дать новую жизнь, может послужить социальным целям — стать общежитием. Подробный план реновации Мергасовского дома предоставил студент московского Университета науки и технологий МИСИС Илья Трифонов. Он показал проект «Вечерней Казани» после статьи журналиста нашей редакции.

Илья разработал БИМ-модель реконструкции Мергасовского дома под студенческое общежитие. БИМ-модель — это «единый информационный паспорт объекта», пояснил собеседник издания. Доброволец из Москвы рассмотрел аспекты архитектуры, конструкции и инженерных сетей (водоснабжение, канализацию, электрику) заброшенного здания, которое может снова служить казанцам.

Разработчик модели подчеркивает, что Мергасовский дом мог бы служить именно общежитием, а не отелем. Во-первых, это бы отчасти решило проблему нехватки студенческого жилья, во-вторых — здание находится в шаговой доступности от основных вузов Казани. Для того, чтобы понятно и доступно донести концепцию, продуманную до мелочей, Илья распечатал макет на 3Д-принтере — его можно показывать на общественных слушаниях и разбирать по этажам.

«Понимаю, что проблема Мергасовского дома — это клубок из статуса ОКН, карстов, нерешённых вопросов. Я не претендую на то, что моя модель решит всё сразу. Но она доказывает главное: здание можно спасти, и у него есть достойное будущее как современного и востребованного студенческого общежития с сохранением исторического облика», — подытожил автор проекта.

Напомним, что вокруг объекта появилась сетка — жители решили, что его готовят к реставрации. Дом построили в 1928 году, а через два года ему исполнится сто лет. Однако эксперты рассказали, что первые трещины появились сразу после ввода.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
