Памятник конструктивизма в центре Казани еще может служить народу, если им наконец заняться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столетняя авангардная «заброшка» в Вахитовском районе столицы республики, которой уже второе десятилетие не могут дать новую жизнь, может послужить социальным целям — стать общежитием. Подробный план реновации Мергасовского дома предоставил студент московского Университета науки и технологий МИСИС Илья Трифонов. Он показал проект «Вечерней Казани» после статьи журналиста нашей редакции.

Илья разработал БИМ-модель реконструкции Мергасовского дома под студенческое общежитие. БИМ-модель — это «единый информационный паспорт объекта», пояснил собеседник издания. Доброволец из Москвы рассмотрел аспекты архитектуры, конструкции и инженерных сетей (водоснабжение, канализацию, электрику) заброшенного здания, которое может снова служить казанцам.

Разработчик модели подчеркивает, что Мергасовский дом мог бы служить именно общежитием, а не отелем. Во-первых, это бы отчасти решило проблему нехватки студенческого жилья, во-вторых — здание находится в шаговой доступности от основных вузов Казани. Для того, чтобы понятно и доступно донести концепцию, продуманную до мелочей, Илья распечатал макет на 3Д-принтере — его можно показывать на общественных слушаниях и разбирать по этажам.



«Понимаю, что проблема Мергасовского дома — это клубок из статуса ОКН, карстов, нерешённых вопросов. Я не претендую на то, что моя модель решит всё сразу. Но она доказывает главное: здание можно спасти, и у него есть достойное будущее как современного и востребованного студенческого общежития с сохранением исторического облика», — подытожил автор проекта.



Напомним, что вокруг объекта появилась сетка — жители решили, что его готовят к реставрации. Дом построили в 1928 году, а через два года ему исполнится сто лет. Однако эксперты рассказали, что первые трещины появились сразу после ввода.



