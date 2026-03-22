Городская среда
22 марта 17:43
Автор материала:Дилия Мингазова

Мергасовский дом в Казани готовят к реставрации?

С февраля по периметру здания стоят строительные леса, а теперь на нем появилась и сетка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани фасад Мергасовского дома начали закрывать баннерами. На месте уже трудятся рабочие, сообщает корреспондент «Вечерней Казани».

Мергасовский дом построили в 1928 году – совсем скоро ему исполнится сто лет. За это время здание становилось домом для десятков семей - в том числе и известных. В нем жили татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми, выдающиеся деятели культуры и художники.

Как рассказал «Вечерней Казани» урбанист Ян Гордеев, трещины на доме пошли уже через месяц после ввода. Были и другие проблемы – хаотичное распределение батарей по дому, плесень, отсутствие места, где можно стирать. В 1959 году Мергасовский дом признали объектом культурного наследия.

За все время капитальный ремонт в доме проходил всего один раз. Несмотря на это, жили в нем еще многие годы. В 2012-м здание признали аварийным, а в 2017-м стали расселять жильцов. Жителям центра предложили квартиры в «Салават Купере». Начались суды, некоторые не соглашались покидать дом рядом с Черным озером вплоть до 2022 года.

Наконец жителей в Мергасовском доме не осталось, здание обнесли забором и наняли охрану. Посетителями становились лишь интересующиеся и вандалы. Летом 2025 года у дома начали бурить многометровые скважины – рабочие изучали карстующиеся грунты, в том числе в основании здания.

В феврале 2026 года дом начали окружать строительными лесами, а 15 марта - устанавливать сетки для проведения работ.

«Вечерняя Казань» отправила запросы в ГЖФ, комитет по охране ОКН республики и исполком Казани. Подтвердить подготовку к реставрации в ведомствах не смогли.

Напомним, что в Татарстане научились искать ОКН под землей без раскопок. Такая система аэроразведки признана лучшей в России.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
