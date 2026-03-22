С февраля по периметру здания стоят строительные леса, а теперь на нем появилась и сетка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани фасад Мергасовского дома начали закрывать баннерами. На месте уже трудятся рабочие, сообщает корреспондент «Вечерней Казани».



Мергасовский дом построили в 1928 году – совсем скоро ему исполнится сто лет. За это время здание становилось домом для десятков семей - в том числе и известных. В нем жили татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми, выдающиеся деятели культуры и художники.



Как рассказал «Вечерней Казани» урбанист Ян Гордеев, трещины на доме пошли уже через месяц после ввода. Были и другие проблемы – хаотичное распределение батарей по дому, плесень, отсутствие места, где можно стирать. В 1959 году Мергасовский дом признали объектом культурного наследия.



За все время капитальный ремонт в доме проходил всего один раз. Несмотря на это, жили в нем еще многие годы. В 2012-м здание признали аварийным, а в 2017-м стали расселять жильцов. Жителям центра предложили квартиры в «Салават Купере». Начались суды, некоторые не соглашались покидать дом рядом с Черным озером вплоть до 2022 года.



Наконец жителей в Мергасовском доме не осталось, здание обнесли забором и наняли охрану. Посетителями становились лишь интересующиеся и вандалы. Летом 2025 года у дома начали бурить многометровые скважины – рабочие изучали карстующиеся грунты, в том числе в основании здания.



В феврале 2026 года дом начали окружать строительными лесами, а 15 марта - устанавливать сетки для проведения работ.

«Вечерняя Казань» отправила запросы в ГЖФ, комитет по охране ОКН республики и исполком Казани. Подтвердить подготовку к реставрации в ведомствах не смогли.

