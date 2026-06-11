Городская среда
11 июня 20:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65% от плана

На работы в 2026 году выделили 40 миллионов рублей.

В поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65% от плана

Автор фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В ходе реализации программы восстановления наружного освещения в поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65% от годового плана. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал приоритетным развитие всей территории города, включая поселки, поэтому в 18 жилых массивах запланированы работы по установке 1000 светодиодных энергосберегающих светильников. Новые светоточки появились в поселках Большие Дербышки, Самосырово, Алтан, Кояшлы, Красная Горка и других.

На установку энергосберегающих светильников в 2026 году потратят около 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на ремонт уличного освещения в районах Татарстана направят почти 20 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Чебоксары утром попали под ракетную атаку

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.