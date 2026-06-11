На работы в 2026 году выделили 40 миллионов рублей.

Автор фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В ходе реализации программы восстановления наружного освещения в поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65% от годового плана. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал приоритетным развитие всей территории города, включая поселки, поэтому в 18 жилых массивах запланированы работы по установке 1000 светодиодных энергосберегающих светильников. Новые светоточки появились в поселках Большие Дербышки, Самосырово, Алтан, Кояшлы, Красная Горка и других.

На установку энергосберегающих светильников в 2026 году потратят около 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на ремонт уличного освещения в районах Татарстана направят почти 20 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года.

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