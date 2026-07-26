Городская среда
26 июля 11:04
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«Вечерняя Казань»

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Годовой план по строительству в Татарстане выполнили на 73%

В республике ввели в эксплуатацию более 2,3 миллиона квадратных метров жилья.

Годовой план по строительству в Татарстане выполнили на 73%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Годовой план по строительству в Татарстане выполнен на 73%, в эксплуатацию ввели более 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

Он также рассказал, что в рамках коммерческого строительства сдано 82% от запланированного объема: это 93 многоэтажных дома площадью около 857 тысяч квадратных метров. По программе социальной ипотеки выполнено 60% плана: завершено строительство 34 домов площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. В сфере индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров, что составляет 69% от запланированного.

Особое внимание уделяется обеспечению жильем детей-сирот: в 2025 году жильем обеспечат 641 человек. Заключены госконтракты на приобретение 49 помещений за счет федерального финансирования. На аукцион подано 146 заявок, ведется работа по подписанию контрактов. Дети-сироты получать жилье в 45 строящихся многоквартирных домах.

Для многодетных семей (5 и более детей) реализовано 14 сертификатов на общую площадь 1,5 тысячи квадратных метров, еще 8 семей продолжают подбор жилья через Госжилинспекцию. Среди молодых семей 61 получатель, из которых 45 уже используют субсидии, остальные продолжают поиск подходящих квартир. По категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в этом году получили жилье три семьи, две из них уже заселены.

В сфере образования продолжается строительство семи школ, из которых одна уже полностью готова, она откроется в Мензелинском районе. Работы по строительству детских садов выполнены на 64%.

По линии здравоохранения продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, он готов на 54%. В сфере спорта реализуются 14 объектов, среди которых крытые футбольные манежи, универсальные спортивные площадки, центр развития футбола и ледовые арены.

В культурной сфере в этом году запланировано строительство семи объектов. Работы по многофункциональным центрам выполнены на 83%, а по детским школам искусств в рамках национального проекта «Семья» — на 26%.

В сфере молодежной политики за два последних месяца построены семь объектов, среди которых детские оздоровительные лагеря, работы по которым выполнены на 69%. По двум республиканским программам завершено строительство 27 объектов, среди них — исполкомы в Мамадышском, Рыбно-Слободском и Верхнеуслонском районах.

Рассказывая о благоустройстве общественных пространств, Шайдуллин обратил внимание, что в 2026 году планируются работы на 51 объекте. Работы ведутся на 48 объектах в 39 муниципалитетах. В Спасском районе завершено благоустройство одного объекта.

Модернизация инженерной инфраструктуры идет по федеральным и республиканским программам, в том числе по водоснабжению и газификации. В рамках обеспечения питьевой водой план выполнен на 51%, завершены семь объектов в муниципалитетах. По реконструкции газопроводов выполнено 87%, завершены два объекта в Алексеевском и Верхнеуслонском районах.

Ранее мы рассказывали, что в Казани, рядом с парком Победы, на пересечении улиц Бондаренко и Маршала Чуйкова, планируют построить многоэтажный жилой дом. Проект постановления исполкома о внесении соответствующих изменений в планировку территории находится на антикоррупционной экспертизе.

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