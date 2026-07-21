Меры введут с 27 июля по 10 октября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за размещения трассы водопровода в Казани будут поэтапно вводить ограничения движения на некоторых участках Оренбургского тракта. Это касается как водителей, так и пешеходов, подчеркнули в городской мэрии.

Перекрытие будет действовать с 27 июля по 10 октября на тротуаре по Оренбургскому тракту, в районе дома №23д. С 27 июля по 31 августа нельзя будет проехать в районе дома №24а. Также движение ограничат в районе дома №24б – с 19 августа по 6 сентября. А с 19 августа по 10 октября запрет будет действовать в районе домов №№26, 28, 30.

Ранее сообщалось, что в Казани на месяц, с 22 июля по 16 августа, перекроют участок улицы Тихомирнова. Ограничения обусловлены строительством кабельной канализации у Суконной слободы.

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