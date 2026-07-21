Из-за триатлона в Казани ограничат движение
Меры будут действовать 26 июля.
В Казани 26 июля пройдет триатлон. Из-за этого на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта с 03:30 до 16:15. Также закроют парковку у Дворца земледельцев - с 00:00 22 июля до 23:30, сообщили в городской мэрии.
Меры введут на улицах:
- площадь Тысячелетия (съезд на Батурина по направлению от Ташаяк);
- под мостом «Миллениум» (по направлению от моста «Миллениум» до Козина);
- под мостом «Миллениум» (выезд с Подлужной на Вишневского);
- Кремлёвская дамба (от Батурина до Сибгата Хакима);
- Большая Красная (от Толстого до Батурина);
- Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлёвской набережной);
- Вишневского (съезд на Ершова по направлению от моста «Миллениум»);
- Карла Маркса (от Ершова до Толстого) ;
- Кремлёвская набережная (от съезда на площадь Тысячелетия до Батурина);
- Ершова (от съезда с Вишневского до Карла Маркса);
- Сибгата Хакима (от Декабристов до Фатыха Амирхана);
- Толстого (от Карла Маркса до Большой Красной);
- мост «Миллениум» и улица Вишневского (от Сибгата Хакима до съезда с Вишневского на Ершова).
Ранее сообщалось, что улицу Чехова в Казани перекроют на три месяца. Причина — строительство ЖК на Достоевского. Меры введут с 22 июля по 11 октября.
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