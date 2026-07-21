Городская среда
21 июля 15:25
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«Вечерняя Казань»

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Из-за триатлона в Казани ограничат движение

Меры будут действовать 26 июля.

Из-за триатлона в Казани ограничат движение

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 26 июля пройдет триатлон. Из-за этого на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта с 03:30 до 16:15. Также закроют парковку у Дворца земледельцев - с 00:00 22 июля до 23:30, сообщили в городской мэрии.

Меры введут на улицах:

- площадь Тысячелетия (съезд на Батурина по направлению от Ташаяк);

- под мостом «Миллениум» (по направлению от моста «Миллениум» до Козина);

- под мостом «Миллениум» (выезд с Подлужной на Вишневского);

- Кремлёвская дамба (от Батурина до Сибгата Хакима);

- Большая Красная (от Толстого до Батурина);

- Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлёвской набережной);

- Вишневского (съезд на Ершова по направлению от моста «Миллениум»);

- Карла Маркса (от  Ершова до  Толстого) ;

- Кремлёвская набережная (от съезда на площадь Тысячелетия до Батурина);

- Ершова (от съезда с Вишневского до Карла Маркса);

- Сибгата Хакима (от Декабристов до Фатыха Амирхана);

- Толстого (от Карла Маркса до Большой Красной);

- мост «Миллениум» и улица Вишневского (от Сибгата Хакима до съезда с Вишневского на Ершова).

Ранее сообщалось, что улицу Чехова в Казани перекроют на три месяца. Причина — строительство ЖК на Достоевского. Меры введут с 22 июля по 11 октября.

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