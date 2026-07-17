Дорожные службы чистят ливнёвки и контролируют проблемные участки.

Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

За ночь на Казань обрушился настоящий ливень. По данным Гидрометцентра, с шести вечера вчерашнего дня выпало 26,7 миллиметра осадков при месячной норме 62,6 миллиметра. То есть почти половина месячной дозы воды вылилась за несколько часов.

Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани Автор фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

Дорожные службы работают без остановки: бригады всех городских предприятий объезжают улицы и расчищают решётки ливневой канализации. Потенциально проблемные участки уже проверили, ситуация под контролем.

Если заметили подтопление, можно обратиться через бот «Моя Казань», в колл-центр мэрии по номеру 222-7-222 или в диспетчерскую «Городского благоустройства» по телефону 222-92-84.

Ранее сообщалось, что интенсивность Эль-Ниньо достигнет пиковых значений в конце 2026 года. Температура моря в тропической части Тихого океана продолжит расти.

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