Городская среда
16 июля 20:53
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«Вечерняя Казань»

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Казанские автобусы изменят схемы движения в день Крестного хода

Изменения коснутся четырех маршрутов.

Казанские автобусы изменят схемы движения в день Крестного хода

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В связи с проведением Крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери 21 июля некоторые автобусные маршруты поменяются. Об этом предупреждает Комитет по транспорту.  

С 7:00 изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89. По мере прохождения Крестного хода ограничения будут сниматься.  

Маршрут автобусов будет следующим:  

в сторону ул. Достоевского: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Пушкина — ул. Горького — и далее по маршруту.  

В сторону Кремлевской дамбы: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия – Кремлевская дамба – и далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что во время крестного хода в Казани ограничат движение и стоянку. Меры введут на два дня.

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