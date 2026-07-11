В столице Татарстана состоится один из самых ярких беговых стартов этого лета – «Ночная Казань».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на время проведения забега «Ночная Казань» ограничат движение транспорта и парковку в центре города. Старт и финиш организуют у Центрального стадиона, а сами забеги пройдут вечером и ночью.

С 17:00 11 июля до 2:30 12 июля перекроют следующие участки:

автомобильная дорога от съезда с Кремлёвской дамбы до улицы Ташаяк;

улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Татарстан;

улица Марселя Салимжанова от улицы Пушкина до улицы Нурсултана Назарбаева;

улица Право-Булачная от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;

улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;

улица Пушкина от улицы Островского до улицы Лево-Булачной;

улица Татарстан от улицы Лево-Булачной до улицы Московской;

улица Ташаяк от улицы Право-Булачной до улицы Московской;

улица Туфана Миннуллина от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа;

улица Хади Такташа от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева.

Также с полуночи 11 июля до 2:30 12 июля закроют муниципальные парковки на улицах Лево-Булачной (от Ташаяк до Пушкина), Право-Булачной (от Пушкина до Ташаяк), Петербургской (от Туфана Миннуллина до Нурсултана Назарбаева), Туфана Миннуллина (от Петербургской до Островского) и Хади Такташа (от Марселя Салимжанова до Нурсултана Назарбаева).

Водителей просят заранее планировать маршруты.

Ранее мы писали, что забег высоких технологий пройдет в Иннополисе. В цифровой столице России уже в восьмой раз пройдет один из самых необычных забегов Татарстана.

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