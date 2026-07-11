Казанцам напомнили о временном перекрытии дорог и парковок в центре города
В столице Татарстана состоится один из самых ярких беговых стартов этого лета – «Ночная Казань».
В Казани на время проведения забега «Ночная Казань» ограничат движение транспорта и парковку в центре города. Старт и финиш организуют у Центрального стадиона, а сами забеги пройдут вечером и ночью.
С 17:00 11 июля до 2:30 12 июля перекроют следующие участки:
автомобильная дорога от съезда с Кремлёвской дамбы до улицы Ташаяк;
улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Татарстан;
улица Марселя Салимжанова от улицы Пушкина до улицы Нурсултана Назарбаева;
улица Право-Булачная от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;
улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;
улица Пушкина от улицы Островского до улицы Лево-Булачной;
улица Татарстан от улицы Лево-Булачной до улицы Московской;
улица Ташаяк от улицы Право-Булачной до улицы Московской;
улица Туфана Миннуллина от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа;
улица Хади Такташа от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева.
Также с полуночи 11 июля до 2:30 12 июля закроют муниципальные парковки на улицах Лево-Булачной (от Ташаяк до Пушкина), Право-Булачной (от Пушкина до Ташаяк), Петербургской (от Туфана Миннуллина до Нурсултана Назарбаева), Туфана Миннуллина (от Петербургской до Островского) и Хади Такташа (от Марселя Салимжанова до Нурсултана Назарбаева).
Водителей просят заранее планировать маршруты.
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