В Мамадышском районе Татарстана построят дорогу за 115 млн рублей
Работы должны закончить в 2027 году.
На строительство трассы в Мамадышском районе Татарстана направят 115,7 миллиона рублей. Такой тендер опубликован на портале госзакупок.
Речь идет о дороге «Мамадыш — Кукмор» — Кляуш — Комаровка — Гришкино». В проекте заложено переустройство сетей связи, валку деревьев, устройство земляного полотна, строительство водопропускных труб и посадку деревьев. Работы будут проходить в 2026-2027 годах. Заказчик - АО «Татавтодор».
Ранее сообщалось, что бюджет дорожного фонда Татарстана превысил 93 миллиарда рублей. На развитие дорог Казани и Казанской агломерации выделено два миллиарда рублей.
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