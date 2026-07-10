Причиной ограничения стало обустройство канализации для жилого комплекса по улице Родины.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С 8 июля по 25 октября на улице Аделя Кутуя в столице Татарстана будут вводиться поэтапные перекрытия заездов. Движение будет закрыто полностью или частично из-за строительства канализации для ЖК на улице Родины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 8 июля по 16 августа полностью будет перекрыт заезд в районе домов №161, 161В, 163А, между домами №161 и №163. С 27 августа по 9 сентября полностью ограничат заезд в окрестностях здания №180.

С 27 августа по 9 сентября, а также с 12 сентября по 29 сентября полностью будет перекрыт заезд между домами №181Г и №181Д. С 27 августа по 9 сентября, с 12 сентября по 29 сентября, а также с 2 октября по 14 октября полностью ограничат заезд в районе здания №183. Со 2 октября по 14 октября и с 17 октября по 25 октября частично будет перекрыт заезд на улице Аделя Кутуя около здания №185А.

Напомним, что из-за из-за забега «Ночная Казань» 11 июля движение перекроют по нескольким улицам. В комитете по транспорту горожан просят учитывать ограничение движения при планировании своего маршрута.

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