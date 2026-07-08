Из-за забега «Ночная Казань» движение перекроют по нескольким улицам
Будут закрыты также муниципальные парковки.
Жителям и гостям столицы Татарстана напоминают, что в связи с проведением забега «Ночная Казань» планируется ограничение движения транспорта.
Мера вводится с 17:00 11 июля до 02:30 12 июля на следующих улицах: Ташаяк, Лево-Булачная, Право-Булачная, Татарстан, Пушкина, Х. Такташа, Т. Миннуллина, Петербургская, М. Салимжанова, а также съезд с Кремлевской дамбы.
Кроме того, с 00:00 11 июля до 02:30 12 июля будут закрыты муниципальные парковки на участках улиц, где вводятся ограничения движения: Право-Булачной, Лево-Булачной, Х. Такташа, Петербургской и Т. Миннуллина.
В комитете по транспорту горожан просят учитывать перекрытия при планировании своего маршрута.
Ранее мы писали, что в Казани 1 августа перекроют улицы у «Чаши» из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.
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