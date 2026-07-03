По Юлиуса Фучика в Казани временно ограничат движение
Меры связаны с реконструкцией тепловода.
В Казани временно перекроют улицу Юлиуса Фучика. Все из-за ремонта объекта теплоснабжения – тепловода № 21. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Запрет будет действовать с 6 июля по 29 сентября: полностью закроют местные проезды, парковочный карман и тротуары на участке от здания № 88а до здания № 90б.
Работы проводят в рамках второго этапа масштабной модернизации тепловых сетей, включающей несколько участков по улицам Академика Глушко и Юлиуса Фучика. Водителям и пешеходам советуют заранее продумать маршрут.
Ранее сообщалось, что в Казани частично ограничат движение по улице Петра Витера. Там будут восстанавливать коллектор ливневой канализации после образовавшегося провала.
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