Городская среда
3 июля 18:24
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«Вечерняя Казань»

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По Юлиуса Фучика в Казани временно ограничат движение

Меры связаны с реконструкцией тепловода.

По Юлиуса Фучика в Казани временно ограничат движение

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани временно перекроют улицу Юлиуса Фучика. Все из-за ремонта объекта теплоснабжения – тепловода № 21. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Запрет будет действовать с 6 июля по 29 сентября: полностью закроют местные проезды, парковочный карман и тротуары на участке от здания № 88а до здания № 90б.

Работы проводят в рамках второго этапа масштабной модернизации тепловых сетей, включающей несколько участков по улицам Академика Глушко и Юлиуса Фучика. Водителям и пешеходам советуют заранее продумать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Казани частично ограничат движение по улице Петра Витера. Там будут восстанавливать коллектор ливневой канализации после образовавшегося провала.

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