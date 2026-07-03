Городская среда
3 июля 12:49
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Павел Наумов

Журналист

Строительство третьей очереди набережной озера Нижний Кабан завершено на 69%

На объекте уже вовсю идет высадка растений.

Строительство третьей очереди набережной озера Нижний Кабан завершено на 69%

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на третьей очереди набережной озера Нижний Кабан строительные работы выполнены на 69 процентов. На объекте уже активно высаживают растения. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.

По его словам, общий объем финансирования масштабного проекта на всем протяжении полуторакилометрового участка составляет 1,5 миллиарда рублей. Работы идут строго по графику, а сдача объекта запланирована к знаковой дате — 30 августа.

- Работы по обустройству фирменного деревянного стилобата выполнены на треть. Конструкции по периметру набережной установлены наполовину. Рабочие активно монтируют гранитные ступени. На площадке закладывают технические помещения и подводят инженерные гильзы под светомузыкальный фонтан, который полноценно запустят в следующем году, - отметил Шайнуров.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Он уточнил, что вблизи старого здания театра Камала и театра Тинчурина обустраивают новое общественное пространство для отдыха горожан внутри уже существующего здания.

- На набережной уже высадили около 100 крупномерных деревьев. В основу дендроплана легли неприхотливые и влаголюбивые местные виды, включая ивы и ольху, что минимизирует затраты на их дальнейшее содержание. На протяжении всех 1,5 км набережной монтируется стопроцентная система автоматического полива, - добавил спикер.

По словам Шайнуров, посадка деревьев жестко синхронизирована с погодой. В солнечные и жаркие дни строители переходят на высадку устойчивых многолетников и кустарников.

Ранее сообщалось, что одобрили строительство гостиниц на курорте TatarSu у Кировской дамбы в Казани. Общая сумма инвестиций при строительстве курорта превышает 4,1 миллиарда рублей.

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