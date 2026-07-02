Городская среда
2 июля 14:11
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«Вечерняя Казань»

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Из-за чемпионата по велоспорту в Казани изменят маршруты автобусов

Будет частично запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов.

Из-за чемпионата по велоспорту в Казани изменят маршруты автобусов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Схема движения некоторых автобусных маршрутов изменится в Казани 4 и 5 июля из-за чемпионата России по велоспорту, об этом сообщили в мэрии.

В субботу дороги будут перекрыты с 5:30 до 14:00 на участке от Кремлевской набережной до Ленинской дамбы, а также на Ивановском спуске, площади 1 Мая, на улицах Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большая Красная, Толстого, Подлужная, Жуковского и Батурина. Ограничения на этих же участках в воскресенье продлятся с 5:30 до 16:00.

На время ограничений 4 и 5 июля перестанут ездить автобусы №№ 28, 28а, а маршруты №№ 22 и 89 будут ездить по измененной схеме с 7:30 до 16:30.

Также с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля закрыта парковка у Центрального стадиона. На маршрутах проведения гонок с 20:00 3 июля и до 16:00 5 июля будет временно запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов.

Ранее сообщалось, что в Казани перекроют центр города из-за театрального фестиваля. Ограничения запланированы на 10 июля.

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