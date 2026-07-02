Ограничения запланированы на 10 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики будет закрыто движение по ряду улиц из-за открытия театрального фестиваля. Ограничения будут временно введены при необходимости, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Возможные ограничения будут действовать 10 июля с 18:30 до 20:00. Для движения закроют улицу Чернышевского на отрезке от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской и саму Кремлевскую от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 июля в Казани и Иннополисе временно перекроют дороги. Это связано с чемпионатом России по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». Состязания пройдут в несколько этапов на двух локациях.

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