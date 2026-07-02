Конструкция оснащена современной цифровой инфраструктурой.

Автор фото: kzn.ru

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили остановочные пункты нового поколения. Их каркасы созданы из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к коррозии и оснащены табло с расписанием прибытия транспорта в режиме реального времени. Скоро восемь таких остановок установят в пяти районах города. За их содержание будут отвечать рекламные компании - в обмен на право размещения там объявлений. Производитель уверяет, что такие остановки прослужат до 25 лет.

По словам Метшина, в городе установлено 466 остановок, за обслуживание которых отвечают рекламные компании, и это «хороший пример диалога между бизнесом и властью». Также на остановках будет электронное табло, которое покажет актуальное расписание, прогноз погоды, название остановки на русском, татарском и английском языках.

Для ожидающих пассажиров установлена скамья, выполненная из антивандального пластика. Пассажиры смогут воспользоваться USB-зарядками для гаджетов, а в перспективе остановки планируют оснастить камерами видеонаблюдения и точками Wi-Fi. Одно из самых главных изменений – внутри навеса появилось освещение, что делает его более комфортным в темное время суток.

Новые остановки поставят на улице Ленинградская, в Ново-Савиновском – на Маршала Чуйкова, в Московском – на проспекте Ибрагимова и улице Восстания, в Советском – на Рихарда Зорге, 13А, и в Приволжском – тоже на Рихарда Зорге, 39 и 75.

Ранее сообщалось, что на благоустройство пяти пространств в Казани выделили почти два миллиарда рублей. Особое внимание в проектах уделяют инклюзивности и бережному отношению к природе.

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